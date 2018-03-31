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أخبار العالم

التحقيق مع أحد أقارب الأمير ويليام بسبب اغتصاب قاصر

السبت 31/مارس/2018 - 11:22 ص
دافيد ماثيوز نسيب
دافيد ماثيوز نسيب الأمير ويليام
رحيم يسري
افتتحت السلطات الفرنسية بالأمس تحقيقا مع دافيد ماثيوز والد زوج بيبا ميدلتون الأخت الصغرى للأميرة كيت زوجة الأمير ويليام، وذلك بسبب اغتصابه لفتاة قاصر في فرنسا.

وبحسب إذاعة "أوروبا1" الفرنسية، فإن دافيد البريطاني صاحب الـ73 عاما تم وضعه رهن الاحتجاز يوم الثلاثاء الماضي ولكن تم الإفراج عنه ومراقبته قضائيا لكن التحقيقات مستمرة حتى صباح اليوم في الواقعة التي ترجع لعام 1999.

ويعد ماثيوز أحد كبار المستثمرين ويمتلك عددا من المشاريع الضخمة والفنادق في فرنسا وغيرها، وكانت بيبا ميدلتون شقيقة الأميرة كيت زوجة ويليام قد تزوجة ابن دافيد "جيمس" في مايو 2017.

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