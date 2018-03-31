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أخبار العالم

مقتل 30 عنصرا من المعارضة السورية في هجوم للأكراد بمدينة عفرين

السبت 31/مارس/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
شن مقاتلون أكراد بناحية شرا في مدينة عفرين شمال سوريا عملية نوعية ضد الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، أسفرت عن مقتل 30 عنصرا منهم .

وقال مصدر كردي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة نفذوا عملية نوعية ضد معقل لفصيل ما يسمى سلطان مراد في قرية دير صوان التابعة لناحية شرا بعفرين، وأسفرت العملية عن تدمير المقر ومقتل 30 مرتزقا على الأقل".

يذكر أنه قتل - أمس - 4 جنود أتراك في هجوم نفذته وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة، في تلة "مامي غور" في ناحية بلبل.

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