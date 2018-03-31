إطلاق روسيا اختبار صاروخي جديد يثير مخاوف أمريكا

أشعل إعلان الكرملين بشأن الاختبار الأخير لصاروخ باليستيا جديدا عابرا للقارات المزيد من المخاوف حول سباق التسلح المحتمل الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا.



وما يزيد من هذه المخاوف، اعتراف كلا البلدين بتدهور العلاقات، بعد الطرد الدبلوماسي المتبادل في أعقاب الادعاءات بأن روسيا كانت وراء مقتل الجاسوس بغاز الأعصاب في المملكة المتحدة.



لم يكن رد فعل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي علنًا على خبر اختبار الصواريخ الباليستية، إذ قال الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الحد من التسلح كان موضوعا رئيسيا في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إن الجانبين ناقشا قمة محتملة في المستقبل القريب حول هذا الموضوع.



وذكرت شبكة "ان.بي.سي نيوز" أن ترامب واجه أيضا خلال اتصاله بوتين عن لهجته النووية قائلا "إذا أردت أن يكون هناك سباق تسلح يمكننا فعل ذلك لكنني سأفوز."



ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن مصدر مطلع، أنها في الأساس محاولة جدية، وليس مجرد تهديد".



وقال ترامب: "لقد تلقينا دعوة جيدة للغاية، وأظن أننا سنلتقي على الأرجح في المستقبل غير البعيد لمناقشة سباق التسلح، الذي يخرج عن نطاق السيطرة".



وأضاف: "لكننا لن نسمح أبدا لأي شخص أن يكون لديه أي شيء قريب مما لدينا."



وقال المصدر إنه يعتقد أن رد بوتين على تصريح ترامب كان إيجابيًا. ولم يعلق البيت الأبيض على التفاصيل المسربة حديثًا.

