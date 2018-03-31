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فكر دينى

مستشار المفتي يوضح حكم السماح بالغش في الامتحانات

السبت 31/مارس/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية؛ لاشتماله على كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها. 

أضاف "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال «هل يجوز للمعلم أن يسمح للطلاب بالغش في الامتحانات إذا كان مستواهم العلمى ضعيفًا؟»، أشجع هذا المدرس الطيب بأن ضميره وأخلاقه ودينه لا يسمحون له بأن يغشش الطلاب، ولكن هناك قضية أخرى وهى أن الطلاب مستواهم العلمى ضعيف ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة فكيف ذلك حتى إن غششتهم فلا يعرفوا ان يكتبوا شئ، فيجب ان نضع هذه القضية أمام المسؤولين فى وزارة التربية والتعليم.

وتابع: "أنه يجب عليك أن تتمسك بمبادئك، لأن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) قال «من غشنا فليس منا».

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