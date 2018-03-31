الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت عددا من القرارات ، حيث نشرت قرار محافظ الشرقية رقم 3084 لسنة 2018، والذي جاء فيه " يعتمد مشروع ضم القطعتين " 70 أ ، 70 ب " بناحية تقسيم المهنيين بشارع النجومى وشارع سالم الصباح المساكن التعاونية باسم المواطن هانى السيد محمود زكى لتصبح قطعة واحدة باسم القطعة 70 بمساحة 566.60م".كما نشرت قرار محافظة دمياط رقم 105 لسنة 2018 بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من مصطفى على محمود الليثي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر بحوض الرمل رقم 12 بمسطح قدره 21 قيراطا و5.34 سهم ضمن العقد المسجل رقم لسنة 2016.