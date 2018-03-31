ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات

السبت 31/مارس/2018 - 11:44 ص
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت عددا من القرارات ، حيث نشرت قرار محافظ الشرقية رقم 3084 لسنة 2018، والذي جاء فيه " يعتمد مشروع ضم القطعتين " 70 أ ، 70 ب " بناحية تقسيم المهنيين بشارع النجومى وشارع سالم الصباح المساكن التعاونية باسم المواطن هانى السيد محمود زكى لتصبح قطعة واحدة باسم القطعة 70 بمساحة 566.60م".

كما نشرت قرار محافظة دمياط رقم 105 لسنة 2018 بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من مصطفى على محمود الليثي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر بحوض الرمل رقم 12 بمسطح قدره 21 قيراطا و5.34 سهم ضمن العقد المسجل رقم لسنة 2016.



ترشيحاتنا

منة شلبي تشارك جمهورها بصورة من "تراب الماس"

«ديلي ميل»: قارة إفريقيا ستنشطر إلى نصفين

لجنة الفتوى تحسم الخلاف في الزكاة على ذهب الزينة للمرأة

وولد سوكر: 4 مصريين ضمن أهم 500 لاعب في العالم

الرئيس القبرصي: سنلجأ إلى مجلس الأمن إذا حاولت تركيا الحفر في منطقتنا الاقتصادية

شوارزنيجر يطمئن جماهيره بعد جراحة "خطيرة" في القلب بهذه الطريقة

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى 4 عروض إنجليزية

مورينيو: «بوجبا» هو المسئول عن انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

بدء محاكمة بديع ونجل المعزول مرسي بفض اعتصام رابعة

غادة عبد الرازق لـ «مصطفي شعبان»: «مبسوطة بلقائك»

شاهد.. تمارين شد الترهلات للحصول على جسم مثالي على «صباح البلد»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

إنقاذ ترسة بحرية نادرة قبل ذبحها وإعادتها للبحر المتوسط.. صور

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

فيديو

المجتمعات العمرانية تكشف عن أكبر قرعة للإسكان ..فيديو
«بعثة الاتحاد الأفريقي»: الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء شفافة ومنظمة.. فيديو
وهب الله: نطالب بـ2000 جنيه كحد أدنى للأجور.. فيديو
مفتي القدس: القضية الفلسطينية عقيدة كل مسلم.. فيديو
«ائتلاف نزاهة»: المعارضة المصرية تفتقد منافسًا حقيقيًا في انتخابات الرئاسة 2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟