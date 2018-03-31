ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
منتصر المرشدى
أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض لموقعة الدراويش عقب المران الذى ينطلق فى الرابعة عصرا بملعب حلمى زامورا، وذلك لدخول معسكر مغلق بالإسماعيلية.

وسيخوض الزمالك تدريباته غدا، الأحد، على أحد الملاعب بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش فى الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل فى الجولة الـ30 للدورى.

يدخل الزمالك اللقاء برصيد 54 نقطة فى المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الدراويش الوصيف، ما يزيد قوة المباراة باعتبارها صراعا بين الفريقين على اقتناص المركز الثانى فى نهاية البطولة، والذى يؤهل صاحبه للعب فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل والتى غاب عنها الفريق الأبيض فى الموسم الحالى لإنهائه الموسم السابق فى المركز الثالث خلف المقاصة.

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "كايلا".. صور

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات.. فيديو

«بعثة الاتحاد الأفريقي»: الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء شفافة ومنظمة.. فيديو

نادر شوقي: الزمالك يتفاوض مع «عماد متعب»

أزمة نفسية بين إكرامي والجهاز الفني للأهلي بسبب «حلم المونديال»

عبير صبري تتناول الإفطار برفقة فريق عمل «بيت السلايف»

وزير قطاع الأعمال: فصل الملكية عن الإدارة مع الحفاظ على حقوق العمال

قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيًا فوق نجران

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى 4 عروض إنجليزية

ميدو يعد رشا مهدي بدخول عالم التمثيل

«الزراعة»: ضبط 3.7 طن أسماك فاسدة بالغربية

شاهد.. محمد بن سلمان يلتقي بيل جيتس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

إنقاذ ترسة بحرية نادرة قبل ذبحها وإعادتها للبحر المتوسط.. صور

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

فيديو

المجتمعات العمرانية تكشف عن أكبر قرعة للإسكان ..فيديو
«بعثة الاتحاد الأفريقي»: الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء شفافة ومنظمة.. فيديو
وهب الله: نطالب بـ2000 جنيه كحد أدنى للأجور.. فيديو
مفتي القدس: القضية الفلسطينية عقيدة كل مسلم.. فيديو
«ائتلاف نزاهة»: المعارضة المصرية تفتقد منافسًا حقيقيًا في انتخابات الرئاسة 2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟