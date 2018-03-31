إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض لموقعة الدراويش عقب المران الذى ينطلق فى الرابعة عصرا بملعب حلمى زامورا، وذلك لدخول معسكر مغلق بالإسماعيلية.



وسيخوض الزمالك تدريباته غدا، الأحد، على أحد الملاعب بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش فى الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل فى الجولة الـ30 للدورى.



يدخل الزمالك اللقاء برصيد 54 نقطة فى المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الدراويش الوصيف، ما يزيد قوة المباراة باعتبارها صراعا بين الفريقين على اقتناص المركز الثانى فى نهاية البطولة، والذى يؤهل صاحبه للعب فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل والتى غاب عنها الفريق الأبيض فى الموسم الحالى لإنهائه الموسم السابق فى المركز الثالث خلف المقاصة.

