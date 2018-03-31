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أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يزور مالي 7 أبريل لبحث جهود مكافحة الإرهاب

السبت 31/مارس/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
يتوجه رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب يوم 7 أبريل المقبل إلى مالي، في زيارة لمدة يومين هي الأولى له في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا؛ لبحث القضايا الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب.

وذكرت رئاسة الوزراء الفرنسية - في بيان اليوم، السبت - أن فيليب سيلتقي رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا لبحث سبل التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الفرنسي سيجتمع مع نظيره المالي سوميو بوبيي مايجا، في لقاء سيركّز على الجانب الاقتصادي، كما سيلتقي بالجالية الفرنسية في باماكو، وبقوات (برخان) الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

يذكر أنه على الرغم من تشتت الجماعات الإرهابية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، إلا أنه مازالت هناك مناطق بأكملها خارج سيطرة القوات المالية.

وكان قد أصيب 5 جنود فرنسيين بشكل طفيف قبل أسبوع في إطلاق نار على معسكر لقوتي الأمم المتحدة (مينوسما)، و(برخان) الفرنسية في (كيدال) بشمال مالي، كما لقي جنديان فرنسيان مصرعهما، وأصيب آخر في انفجار لغم بدائي الصنع في شمال شرق مالي ليرتفع عدد العسكريين الفرنسيين القتلى في الساحل منذ 2013 إلى 22 جنديا.

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