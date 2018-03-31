وهب الله: نطالب بـ2000 جنيه كحد أدنى للأجور.. فيديو

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مجلس النواب يطالب بإنشاء المجلس القومي للأجور، الذي من المفترض أن يتم إقامته منذ 10 سنوات على الأقل.



وأوضح وهب الله في مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح دريم» على قناة «دريم»، أن المجلس القومي للأجور، منوط به تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للعلاوات نظرا للتغير في الأسعار والتضخم.



ولفت وهب الله إلى أن الحد الأدني للأجور متوقف عند 1200 جنيه، ولم يتغير الحد الأدنى للاجور منذ ذلك الوقت، مطالبا الرئيس السيسي في ولايته الجديدة أن يدفع بانعقاد المجلس القومي للأجور.



وأوضح وهب الله، أن هناك تصورا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه والعلاوة لـ15%، وأيضا هناك باب مفتوح للنقاش والتفاوض مع الحكومة حول هذا الحد حتى لا نكلف الدولة أعباء إضافية.



