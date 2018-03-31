«بعثة الاتحاد الأفريقي»: الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء شفافة ومنظمة.. فيديو

أشاد السفير عبد الحميد أبو زاهر، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية، بالنزاهة والشفافية، التي سادت العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2018.



وقال "أبو زاهر"، في تصريحاته لفضائية "أون لايف"، اليوم، السبت، إن عملية التصويت فى الانتخابات تمت بشكل قانوني ولم تحدث أي خروقات، مؤكدا أن عملية الانتخابات فى مصر تمت بشكل جيد في أجواء شفافة ومنظمة.



وأضاف أن اللجنة لم تلحظ منع أى مواطن من الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة، موضحا أن الوصول لمراكز الاقتراع تم بشكل سلس وسهل.