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حوادث

دفاع متهمي «فض رابعة» يدفع بانتفاء صفة المتهمين بـ «جماعة الإرهاب»

السبت 31/مارس/2018 - 11:42 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
قسم الحوادث
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع و738 آخرين فى محاكمتهم في قضية أحداث "فض اعتصام رابعة".

دفع محامي المتهمين، بانتفاء جرائم استعراض القوة والتعدي علي موظف عام وانتفاء جريمة التخريب أو الإتلاف والاشتراك بالتجمهر، وحيازة الأسلحة والذخائر لدى المتهمين.

كما دفع أيضا ببطلان أمر الإحالة لمخالفته مبدأ عدم ردعية القوانين، ودفع بانتفاء وصفها بجماعة إرهابية لكونها بتاريخ سابق بقرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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