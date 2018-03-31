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أخبار البلد

التعليم: نظام جديد لحساب درجات "الثانوية البريطانية" لطلاب المدارس الدولية

السبت 31/مارس/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت الادارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة لتربية والتعليم، أنه تقرر إجراء تعديلات جديدة على نظام حساب درجات الشهادة الثانوية البريطانية.

وقالت الإدارة في مستند رسمي لها، إن هذا التغيير يأتي تحقيقا للصالح العام وينهض ويرتقي بالعملية التعليمية، وذلك بموافقة وزير التربية والتعليم.

وقد أصدرت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي تعليمات بإبلاغ كافة المدارس الدولية المانحة للشهادة البريطانية بالنظام الجديد للعمل بمقتضاها.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة
التعليم: نظام جديد لحساب درجات "الثانوية البريطانية" لطلاب المدارس الدولية

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