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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يشرف على اتفاقية توطين التصنيع العسكري

السبت 31/مارس/2018 - 11:45 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يشرف على اتفاقية لتوطين التصنيع العسكري
على صالح
أشرف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في سياتل على حفل توقيع لإنشاء مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55٪ من الطائرات ثابتة الجناحين في المملكة العربية السعودية، وصيانة المروحيات والإصلاحات وإعادة التأهيل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سعودي جازيت" اليوم، تتضمن الاتفاقية أيضا صيانة تقنيات الأسلحة، وقطع الغيار لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، والتي تنص على أن 50 ٪ من الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية، يتم توطينها.

وقع الاتفاق أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية العربية السعودية (SAMI)، وبوينج، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة دينيس ميلينبورج.

تم إطلاع ولي العهد على نشاطات شركة بوينج للصناعات الجوية، وخلال جولته في الشركة، رافقه الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد. وصل ولي العهد محمد من نيويورك إلى "سياتل" يوم الجمعة قادما من نيويورك.

من المقرر أن يقضي ولي العهد بضعة أيام في سياتل، حيث يوجد حوالي 500 شركة عملاقة، بما في ذلك بوينج ومايكروسوفت وكوستا وأمازون وستاربكس، ما يضيف قيمة كبيرة بالنسبة للاقتصاد والتكنولوجيا والسياحة في البلدين.

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