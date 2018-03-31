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رياضة

نادر شوقي: الزمالك يتفاوض مع «عماد متعب»

السبت 31/مارس/2018 - 11:48 ص
عماد متعب .. أرشيفية
عماد متعب .. أرشيفية
كتب - خالد طلعت
أكد نادر شوقي، وكيل اللاعب عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق والتعاون السعودي الحالي، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات لضم اللاعب لصفوفه في نهاية الموسم الجاري.

وقال "شوقي" في تصريحات إذاعية "متعب معار من الأهلي للتعاون السعودي، عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم، وسيكون لاعبا حرا من حقه الانضمام لأي ناد آخر.

وأضاف: "متعب لن يعلن اعتزاله في نهاية الموسم، وسيواصل مشواره مع الكرة موسمين مقبلين، ويختار محطته المقبلة عقب نهاية الموسم من بين العروض المقدمة له من مصر أو الخليج".

وشدد "شوقي" على أن متعب بدأ يستعيد مستواه مع فريق التعاون وأصبح عنصرا أساسيا في معظم المباريات ويقدم مستوى جيدا، ولكن مازال يصادفه سوء حظ في التهديف".

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