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فن

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

السبت 31/مارس/2018 - 12:53 م
مايلي سايرس
مايلي سايرس
شروق ابراهيم
نشرت النجمة العالمية مايلي سايرس، مجموعة صور لها عبر حسابها على "إنستجرام" من جلسة تصوير خاصة لمجلة Vouge بنسختها الأمريكية.

وظهرت مايلي البالغة من العمر 25 عامًا في الـ Photo shoot التي سيطر عليها الأجواء الخاصة بعيد الفصح، مرتدية فساتين تتناسب مع أجواء الربيع وهي تحمل البيض الملون مستعينة بأذن الأرنب التي صممت بخصلات من شعرها.

وتكشف "مايلي" في الحوار الذي سينشر كاملا خلال أيام أنها شخصية نباتية ولا تأكل اللحوم، وتتعاطف مع القضايا التي تخص رفق بالحيوانات.
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور
مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

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