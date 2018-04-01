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محافظات

نائب الأقصر ينظم احتفالًا لفوز الرئيس السيسي

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن النائب الطيري حسن عبده، عن دائرة مركز الأقصر، عن قيامه بتنظيم احتفالية كبير بالتنسيق مع كبار العائلات بالمحافظة؛ وذلك عقب الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت المؤشرات الأولى عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي قيادة مصر خلال فترة انتخابية ثانية.

وأشار خلال تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى أن الشعب المصري استطاع أن يوجه رسالة قوية إلى العالم مفادها إن المصريين يتمتعون بأعلى درجات الديمقراطية، والحرية في منح من يشاءون ثقتهم لقيادة بلادهم، وهذا ما ظهر جليًا في إقبال المصريين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن الاحتفالية سوف تستهل بتنظيم مسيرة بالسيارات تجوب كافة أنحاء المحافظة يشارك بها ممثلو العائلات بالمحافظة وذلك للإعلان عن استمرار الدعم الشعبي للرئيس السيسي.

وتوجه نائب الأقصر بالشكر لجموع الشعب المصري عامة، ولأهالي الأقصر خاصة لنزولهم والمشاركة الإيجابية بالانتخابات، ذلك الأمر الذي يعده بمثابة أبلغ رد لأعداء مصر الذي يحاولون تشويه ذلك العرس َ الانتخابي.

وكانت المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة والفرعية بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، والتي تبلغ الكتلة التصويتية بالكاملة لمحافظة 788727 صوتًا، حيث أدلى 253147 مواطنًا بأصواتهم، وتغيب 535580 مواطنًا عن الحضور.

وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 237151 صوتًا، وحصل منافسه موسى مصطفى على 5669 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 10327 صوتًا، بنسبة تصويت حوالي 32% من أعداد الناخبين بالمحافظة.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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