حضري خبز بالجبن والثوم والأعشاب بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير خبز بالجبن و الثوم و الأعشاب من مطبخ الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق.



المقادير:

3 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة جافة

كوب ماء دافئ أو يزيد حسب الرغبة

ربع كوب زيت

ملح

زيت زيتون

دقيق سيمولينا للوجه

4 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة ريحان جاف

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة روزماري جاف

2 كوب جبن مبشور أى أنواع حسب الرغبة

صوص بيتزا دافئ للتقديم

طريقة التحضير:

* تخلط الخميرة مع الماء الدافئ و السكر و القليل من الدقيق ثم يترك الخليط حتى يخمر لمدة ربع ساعة.

* يضاف الزيت و الملح و باقي الدقيق بالتدريج مع التقليب جيدًا.

* يدهن القالب بالزيت ثم يبطن بالسيمولينا.

* تفرد العجينة فى القالب.

* تذاب الزبدة على النار ثم يضاف لها الثوم البودرة و الأعشاب.

* تدهن العجينة بخليط الزبد و الأعشاب.

* تضاف الجبن المبشور على الوجه ثم تخبز على أعلى درجة حرارة و يقدم مع صوص البيتزا بالهنا.