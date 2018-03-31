حضري خبز بالجبن والثوم والأعشاب بأسهل الخطوات
السبت 31/مارس/2018 - 01:15 م
خبز بالجبن و الثوم و الأعشاب
نقدم لكم طريقة تحضير خبز بالجبن و الثوم و الأعشاب من مطبخ الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق.
المقادير:
3 أكواب دقيق
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة جافة
كوب ماء دافئ أو يزيد حسب الرغبة
ربع كوب زيت
ملح
زيت زيتون
دقيق سيمولينا للوجه
4 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة ريحان جاف
ملعقة كبيرة زعتر جاف
ملعقة كبيرة روزماري جاف
2 كوب جبن مبشور أى أنواع حسب الرغبة
صوص بيتزا دافئ للتقديم
طريقة التحضير:
* تخلط الخميرة مع الماء الدافئ و السكر و القليل من الدقيق ثم يترك الخليط حتى يخمر لمدة ربع ساعة.
* يضاف الزيت و الملح و باقي الدقيق بالتدريج مع التقليب جيدًا.
* يدهن القالب بالزيت ثم يبطن بالسيمولينا.
* تفرد العجينة فى القالب.
* تذاب الزبدة على النار ثم يضاف لها الثوم البودرة و الأعشاب.
* تدهن العجينة بخليط الزبد و الأعشاب.
* تضاف الجبن المبشور على الوجه ثم تخبز على أعلى درجة حرارة و يقدم مع صوص البيتزا بالهنا.