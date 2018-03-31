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طب بيطرى بنها تنظم المؤتمر الرابع لتطوير الكلية الاثنين القادم

السبت 31/مارس/2018 - 01:14 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الطب البيطرى بجامعة بنها المؤتمر الطلابى الرابع للكلية بعد غد، الاثنين، بعنوان "معا لتطوير الكلية" وتستمر أعماله ليوم واحد.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس الجامعة، والدكتور هشام أبو العينين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويشارك فى أعماله أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام وطلاب البكالوريوس.

وقال الدكتور محمد محمدى غانم، عميد الكلية، إن المؤتمر سيعمل على تنمية وتطوير الكلية من خلال رؤية ومقترحات طلابها، كما سيعمل المؤتمر على المساهمة فى إعداد جيل للمستقبل يعمل على النهوض ليس فقط بالكلية أو الجامعة ولكن بالوطن كله.

وأضاف أن المؤتمر سوف يتضمن تنظيم ندوات عن صناعة الدواجن وتربية الأرانب والعمل فى شركات الأدوية البيطرية وتوفير عدد من الفرص التدريبية لطلاب الكلية بالتنسيق مع هذه الشركات.

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