وزارة التخطيط تختتم برنامجها التدريبي «إدارة المشروعات والمنظومة الإلكترونية»



وفيما يخص الإصلاح المؤسسي قال نائب الوزيرة إنه تمت الموافقة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على إنشاء وحدة للسياسات والاستراتيجيات والخطط بحيث تأتي منفصلة عن وحدة المتابعة والتنظيم داخل كل جهة حكومية مشيرًا إلى تنظيم البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.



وأشار نائب وزيرة التخطيط إلي أن الجزء الثاني من محاور الإصلاح الإداري وهو بناء القدرات يتعلق بالاستثمار في البشر وأضاف أن أغلى ثروة تمتلكها مصر وشعبها، قائلًا: "نحن نعول كثيرا على قيادات وموظفي الجهاز الإداري في إجراء نقله نوعيه مختلفه وصورة مختلفة تمام عن الإدارة العامة في مصر".



وأوضح أنه يتم تنظيم عدد من البرامج التدريبية التي تقوم على أساس التقييم حيث سيتم إجراء تقييم قدرات الموظفين بدءً من شهر أبريل القادم ليأتي البرنامج التدريبي بناءً علي تقييم القدرات الذي تم ومن ثم يبدأ التدريب، مؤكدًا أنه تم بالفعل إجراء ذلك على وحدات الموارد البشرية ووحدات الحكومة أو وحدات الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية.



يشار إلى أن البرنامج التدريبي استهدف تدريب نحو 77 متدربًا من القطاعات المختلفة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومكاتب التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة.. فضلًا عن تدريب نحو 202 متدربًا من 32 وزارة و27 محافظة و6 جهات حكومية، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المنوطة بإعداد الخطة السنوية

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامجها التدريبي بعنوان "إدارة المشروعات والمنظومة الالكترونية"، الذي عقدته على مدار أربعة أشهر منذ ديسمبر 2017 وحتى مارس الجاري.شارك فى المنتدى التدريبي كل من راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، السفير جيتس داتونْ، سفير دولة كندا بالقاهرة، وسباستيان ليش، رئيس وحدة التعاون التنموي لسفارة ألمانيا، حيث يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المستمرة لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.من جانبها، توجهت الدكتورة هالة السعيد، بالشكر لدولتي كندا وألمانيا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديمهم الدعم للبرنامج من خلال مشروع "تعزيز قدرات الإدارة بالنتائج" فضلًا عن تعاونهم المستمر لتحقيق عملية التنمية المستدامة.وأشارت إلي أن الهدف الذي جاء على رأس أولويات التدريب تمثل في التركيز على فكرة ربط المشروعات والخطط السنوية والرباعية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط مرارًا للتأكيد علي هذا الهدف وتوصيله لكافة العاملين، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل قامت بإجرائها الوزارة خلال الفترة الماضية جمعت فيها أعداد من العاملين بالوزارات المعنية بتحقيق هذا الرابط.من جانبه، تناول الدكتور صالح الشيح، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري الحديث حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات من حيث كفاءة وقدرات الجهاز الإداري مشيرًا إلى أن رؤية المحور تتمثل فى خلق جهاز إداري كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.وأوضح الشيخ أن هناك محاور رئيسية لابد من توافرها والعمل عليها أولها محور الإصلاح التشريعى، وأعلن صالح عن إصدار قرار جديد الأسبوع القادم وهو" معايير قياس الأداء الوظيفي ومعايير الأداء" مؤكدًا أنه لن يتم المحاسبة على أساسه حاليًا إنما بدءًا من العام القادم، موضحًا أن معايير الأداء تعد منظومة مختلفة حيث تتضمن مستهدفات لكل موظف بناءً على مستهدفات الجهة التابع لها.