ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو لحماية المرأة ضد العنف الجنسي ومساءلة الجناة

السبت 31/مارس/2018 - 12:52 م
صدى البلد
أ ش أ
دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل جميع المواثيق المعتمدة دوليا وإقليميا لحماية المرأة ضد العنف الجنسي ومساءلة الجناة، مشيرة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للعنف في التعامل مع النساء، خاصة في ظل تداول المفاهيم المغلوطة حول مبادئ وتعاليم الإسلام.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقتها إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية خلال أعمال الندوة التي عقدت اليوم، السبت، بمقر الأمانة العامة حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة" بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين، وذلك تنفيذًا لخطة العمل التنفيذية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تهدف إلى توفير الحماية للنساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة في دعم الاستقرار وبناء السلام.

وقالت "مكاوي" إن المرأة العربية تتعرض للعنف، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدة أن هناك دورات للعنف الممنهج ضد المرأة وهي حقيقة تحدث على الأرض العربية.

من جانبه، أكد ماريز جيموند، مستشار أهداف التنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أهمية حماية حقوق المرأة من جميع أعمال التمييز والعنف الجنسي في الدول العربية ووضع حد لمعاناة المرأة العربية.

بدورها، حذرت خولة مطر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، من خطورة ما تتعرض له المرأة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة، حيث تعاني من القهر والظلم والاستغلال الجنسي خاصة في سوريا، حيث تم استغلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت "مطر" إنه تتم ممارسة العنف المتطرف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الاستغلال الجنسي فقط بل أصبحن رهينات وتم احتجازهن في أقفاص بالغوطة بسوريا.

وأضافت أن هناك نماذج مؤسفة لما يرتكب ضد المرأة في مناطق النزاع من ضرب وتجويع وترهيب، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي، لافتة إلى أن الدول التي تشهد صراعات مسلحة لا تطبق فيها أي قوانين لحماية المرأة أو الطفل.

ترشيحاتنا

شاهد.. الملك سلمان وضحكة عفوية مع حفيده

روسيا تهدد بتفتيش الطائرات البريطانية

إنشاء منطقة حرة في نويبع على مساحة 226 فدانًا بتكلفة 40 مليون جنيه

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. صور

نيابة السويس تعاين موقع حريق خط غاز الجلالة

«لا تريبيون»: مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

وكيل حسام غالي يعلن عن تلقيه عرضا خليجيا مغريا.. ويكشف موعد اعتزاله

شاهد.. محمد بن سلمان يلتقي بيل جيتس

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى 4 عروض إنجليزية

أزمة نفسية بين إكرامي والجهاز الفني للأهلي بسبب «حلم المونديال»

وورلد سوكر: 4 مصريين ضمن أهم 500 لاعب في العالم

السكك الحديدية: نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى أسوان لأول مرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس.. صورة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

إنقاذ ترسة بحرية نادرة قبل ذبحها وإعادتها للبحر المتوسط.. صور

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

فيديو

«المعونة لحقوق الإنسان»: شاهدنا تحسنا كبيرا في إدارة الانتخابات الرئاسية.. فيديو
حضري خبز بالجبن والثوم والأعشاب بأسهل الخطوات
رشاد عبده: 81% من موازنة الدولة الجديدة مخصصة لـ3 بنود فقط .. فيديو
شاهد.. لحظة انفجار خط غاز بمنطقة جبل الجلالة في العين السخنة
بث مباشر لمباراة ليفربول مع كريستال بالاس بمشاركة محمد صلاح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟