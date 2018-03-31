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فكر دينى

مجدى عاشور يوضح حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأولاد زوجها

السبت 31/مارس/2018 - 12:53 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأولاد زوجها؟ »، أنه يصح أن تعطي زكاة مالكِ لأولاد زوجكِ لأنهم ليسوا من الذين تجب عليك الإنفاق عليهم وطالما أنهم مستحقين وفى حاجة للزكاة.

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