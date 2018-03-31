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ثقافة

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد المعبد اليهودي

السبت 31/مارس/2018 - 03:57 م
صدى البلد
أ ش أ
تفقد الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار مصطفى الوزيري اليوم "السبت" عددا من مشروعات التطوير والترميم بالإسكندرية ومنها المعبد اليهودي "الياهو هنبي" بشارع النبي دانيال بوسط المدينة.

كما قام الوزيري بزيارة الكنسية المرقسية بالإسكندرية، وتابع أعمال ومشروعات التطوير التي تجري بها، ومن المقرر ان يشهد ايضا احتفالا بذوي الاحتياجات الخاصة يقام بمتحف الفنون الجميلة.

يذكر أن رئيس قطاع الأثار الاسلامية والقبطية محمد عبد اللطيف، كان قد اجرى جولة بمنطقة آثار الإسكندرية اليومين الماضيين لمتابعة ما وصلت إليه مشروعات الترميم والتطوير المختلفة، وكان قد التقى بالعاملين بالمنطقة لمناقشة عدد من الموضوعات.

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