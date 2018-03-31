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محافظات

جمارك سفاجا تحبط تهريب 15 جهاز آي فون 8

السبت 31/مارس/2018 - 01:08 م
صدى البلد
محمد الشريف
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانوني الاتصالات والجمارك.

تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي، تم الاشتباه في أحد الركاب، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 15 هاتف محمول ( IPHONE 8 PLUS ) مخفاة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية.

قام بالضبط كل من فخرى حمدان، وهاشم إسماعيل، ووائل الشريعى، مأموري الحركة، وهيثم ممتاز، مأمور التعريفة، وعبدالرازق محمود مدير التعريفة.

وبلغت التعويضات المستحقة 528 ألف جنيه، وقرر مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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