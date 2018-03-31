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رشاد عبده: 81% من موازنة الدولة الجديدة مخصصة لـ3 بنود فقط .. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 12:57 م
رشاد عبده
رشاد عبده
إسلام الطوانسي
كشف الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أبرز بنود الموازنة العامة للدولة وأسباب توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية، بزيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة.

وقال عبده، في حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن موازنة الدولة الجديدة تقدر بحوالي 1400 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم للغاية، ولكن 81% من هذا المبلغ مخصص لثلاثة بنود لا تعود على الاقتصاد المصري بالنفع.

وأوضح أن بند المرتبات والأجور وحده يستحوذ على 266 مليار جنيه من الموازنة، والبند المخصص لسداد الديون وفوائد الديون 538 مليارا، والبند المخصص للدعم والمزايا الاجتماعية 332 مليار جنيه، والبنود الثلاثة 1136 مليار جنيه، وما تبقى من الموازنة يتم إنفاقه على الصحة والتعليم والبحث العلمي وباقي مصارف الدولة الأساسية.

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