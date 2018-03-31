مراقبون دوليون يشيدون بتسهيلات الحكومة في الانتخابات.. رؤساء بعثة «الكوميسا» و«ساحل الصحراء»: العملية الانتخابية تمت بنزاهة وشفافية

المنظمات الدولية التى أشرفت على الانتخابات تشيد بالوعى المصرى وحرصهم على مستقبل البلد

عبد الله ديوب: المرأة كانت أكثر المشاركين ومثلت شكلا حضاريا عظيما

هيفاء أبو غزالة: تم تدريب معظم المشاركين في مراقبة العملية الانتخابية على أعلى مستوى

أشرفت بعثات من المنظمات الدولية على الانتخابات الرئاسية المصرية، والتى بدأت فى الـ16، 17، 18 للمصريين المقيمين بالخارج، وفى داخل مصر فى 26، 27، 28 من مارس الحالى، وذلك بعد انتهاء فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى، ونافس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية أرسلت إلى بعض المنظمات الدولية، دعوة للمراقبة على الانتخابات الرئاسية فى 2018، وذلك قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، ووافقت على الدعوة العديد من المؤسسات من ضمنها منظمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السفير عبد الله ديوب، وزير الشئون الخارجية السابق لجمهورية مالي، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية ومنظمة الكوميسا برئاسة مادام هوب كيفي نجير، وبعثة الساحل والصحراء برئاسة السفير أمادوف توريه، وتفقد اللجان أيضا بعض وفود من جانب بعض الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثل توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة وبعض بلدان الخليج مثل السعودية، بالإضافة إلى مراقبين من جامعة الدول العربية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة.كانت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أكدت أنه سيكون هناك مراقبون من قبل الجامعة العربية في جمع المحافظات المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة.قالت "أبو غزالة" إنه تم تدريب معظم موظفي الجامعة العربية المشاركين في مراقبة سير العملية الانتخابية في مصر على أعلى مستوى، موضحة أنها استلمت مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة للدولة المصرية.كما أشادت بالدور الهام الذى لعبته المرأة المصرية فى نجاح الاستحقاقات الانتخابات الماضية، واستعرضت الجوانب المختلفة للدور الذى قامت به بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات المصرية، حيث تأتى مشاركة جامعة الدول العربية للمرة الثانية فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، تلبية للدعوة التى تلقاها الأمين العام من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى اطار رغبة الجامعة دعم العملية الديمقراطية فى جمهورية مصر العربية.وأضافت أنه تم تسجيل ما يقارب 80 متابعًا، من 19 جنسية عربية، ووفق ما هو متبع تقوم بعثة الجامعة بإصدار تقريرها المتضمن ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية فى نهاية العملية الانتخابية.كما أكد عبد الله ديوب، وزير الشئون الخارجية السابق لجمهورية مالي ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن الانتخابات كانت نزيهة وأن وفد البعثة لم يرصد أي تلاعب بها، مشيرا إلى أن المرأة تصدرت المشهد الانتخابي وكانت الأكثر مشاركة.وقال ديوب، خلال مؤتمر صحفي أقامه الاتحاد الأفريقى عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، بأحد فنادق القاهرة، بشأن العملية الانتخابية، إن المرأة كانت أكثر المشاركين وكانت تمثل شكلا حضاريا عظيما، لافتا إلى أن الحكومة المصرية جعلت العملية الانتخابية أسهل للمواطن وأقامت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاقتراع.وأضاف: "كانت هناك مصاعب واجهت اللجنة منها عدم إدراج أسماء بعض المراقبين باللجان، ما جعل مهمتهم بعض الشيء صعبة لدخول بعض اللجان، ما أدى إلى تأخير بعض المراقبين للذهاب إلى اللجان".فى السياق نفسه، عقدت منظمة الكوميسا، وبعثة الساحل والصحراء، مؤتمرا صحفيا، حول مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية بحضور هوب كيفي نجير، رئيسة بعثة الكوميسا، والسفير أمادوف توريه، رئيس بعثة الساحل والصحراء.وأعربوا خلال المؤتمر الصحفى عن سعادتهم وفرحتهم خلال مراقبتهم للانتخابات الرئاسية أن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وشفافية.وأكدوا مدى حرص المصريين وإقبالهم الشديد على الإدلاء بأصواتهم، حيث كانت اللجان مليئة بالناخبين والإقبال كان كثيفا على اللجان الانتخابية.وقالوا إن كان هناك كبار سن حريصون على الإدلاء بأصواتهم بالرغم من مرضهم وكبر سنهم ولكن واجبهم الوطنى حثهم على ذلك.وقالت البعثة إنها راقبت بعض اللجان في العديد من المحافظات خلال الانتخابات الرئاسية ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية.واختتم المؤتمر بالتنويه عن مكانة مصر المرموقة فى المجتمع الأفريقى، حيث تحتل مصر الصدارة بين دول أفريقيا من حيث المكانة التاريخية والإستراتيجية.وقالت رئيسة بعثة الكوميسا هوب كيفي نجير لـ "صدى البلد"، إنها سعيدة بزيارتها لمصر ومراقبتها للانتخابات الرئاسية، مضيفة أن الزيارة كانت جيدة جدا وأن أفضل ما رأته فى الانتخابات هو مدى حرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم حيث كانت اللجان مليئة بالناخبين.وأكدت كيفي نجير أن الانتخابات تمت بشفافية ولم تشهد أي مشاكل، حيث كان الأمن يقوم بدوره على أكمل وجه وأن الحكومة المصرية قدمت الكثير من التسهيلات للجنة خلال إقامتهم.وقال السفير حمدى لوزة، نائب وزير الخارجية المصرى، إنه من الطبيعى وجود المشاركة الأفريقية بالقدر الكبير من التضامن والفاعلية، مضيفا أن مصر عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية.وأضاف لوزة: "نحن جزء لا يتجزأ من القارة السمراء، وهذه ليست أول مشاركة لهم في الانتخابات الرئاسية، وهناك بعثات من المصريين أيضا يشاركون فى المراقبة على الانتخابات بالدول الأفريقية".وتابع: "هذه المشاركة تفيد الجهتين فى تبادل التعليق والخبرات بين كلا الجهتين".