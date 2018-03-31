الحكومة: منطقة نويبع تساهم في إعادة إعمار العراق وسوريا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الحكومة وافقت على منطقة حرة بمدينة نويبع، موضحًا أن البنية الأساسية بالمدينة تسمح بإقامة المنطقة.





وأوضح "فودة"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن نويبع تعاني منذ 7 سنوات عدم وجود سياحة بالرغم من أن نسبة السياحة في شرم الشيخ ودهب وصلت إلى 40%.





قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن تكلفة إقامة المنطقة الحرة بنويبع يصل إلى 40 مليون جنيه، إقامة سور وتوفير 14 ألف فرصة عمل مباشرة وتعد نقلة جديدة لمدينة نويبع تضم صناعات خفيفة وخدمات ملاحية وشحن بحري وحفظ منتجات غذائية ودوائية وتصنيع وتجفيف الأسماك، وتساعد هذه المنطقة على جذب السياحة، متوقعًا أن تحقق عائد استثمارى للمنطقة مليار دولار، على أن يتم تنفيذ المنطقة خلال عامين.





وأوضح "فودة"، أنه طبقًا لقانون الاستثمار يكون هناك حوافز للمستثمرين، مشيرًا إلي أن المنطقة الحرة في نويبع سوف تخدم المساهمة في إعادة إعمار العراق وسوريا، والتجارة وطريق الحرير والتجارة باعتبارها منفذًا رئيسيًا لهذه الدول.