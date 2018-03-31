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محافظات

نيابة السويس تعاين موقع حريق خط غاز الجلالة

السبت 31/مارس/2018 - 01:07 م
صدى البلد
حسن غنيمة
انتقل فريق من النيابة العامة بالسويس، إلى موقع حريق خط الغاز بمنطقة الجلالة الواقعة بطريق السويس العين السخنة المؤدى إلى الزعفرانة؛ لمعاينة موقع الحادثة وبحث ملابساته، وقامت قوات الأمن بالسويس بفرض كردون أمني في محيط حريق خط غاز بالعين السخنة.

ارتفع عدد المصابين في الحادث إلي 7 عمال مصابين بينهم مصابان خلال محاولة إطفاء حريق خط الغاز.

قامت سيارات الإسعاف بنقل اثنين من جثث المتوفين في الحادث ومازالت محاولات انتشال جثة ثالثة لأحد العمال مستمرة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقي إخطارا من مامور قسم شرطة عتاقة بنشوب حريق بخط غاز بالعين السخنة بعد اصطدام لودر بموقع عمل وانسان.

وأكد مصدر أمني، أنه جارٍ السيطرة علي الحريق عن طريق سيارات الإطفاء

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