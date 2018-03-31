قائد عراقي: العثور على مقر لداعش تحت الأرض شرق بعقوبة

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم /السبت/، العثور على مقر تحت الأرض لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية.



وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "قوة أمنية مشتركة نجحت في العثور على مقر لداعش تحت الأرض بعمق 2 م جنوب قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة"، مضيفا أن القوة دمرت المقر بالكامل وأجرت عمليات تمشيط واسعة في محيطها لتأمين المنطقة بالكامل.



وكانت الأجهزة الأمنية العراقية في ديالى ضبطت العديد من المقرات "داعش" خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.