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أخبار العالم

مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

السبت 31/مارس/2018 - 12:59 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، اليوم /السبت/، مقتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "القوات الأمنية العراقية شرعت بعملية أمنية تجاه منطقة الفراغ الأمني شرق قضاء داقوق- شرق قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك لمطاردة الإرهابيين من تنظيم الرايات البيضاء بعمق 5 كيلومترات شرق طريق بغداد - كركوك، بهدف تأمينها بشكل إضافي وأيضا البحث عن جثث عناصر الشرطة الاتحادية المغدور بهم الذي بثت عصابات داعش الإرهابية صور إعدامهم".

وأضاف المصدر أن القوات المشاركة (الشرطة الاتحادية، الرد السريع، الحشد الشعبي)، تعرضت قوة من لواء ٥٢ الحشد الشعبي (قوه التركمان) لانفجار عبوة ناسفة، أدت إلى مقتل ٣ عناصر وذلك خلال تفتيشهم نفقا في قرية القوشجية جنوب شرق قضاء طوزخورماتو".

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