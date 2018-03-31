ياسر حسان يهنئ "أبو شقة" برئاسة حزب الوفد

تقدم الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، المرشح السابق لرئاسة الحزب بالتهنئة للمستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد ولأعضاء حملته الانتخابية.



كما تقدم حسان فى بيان صحفي، بالشكر لكل أفراد حملته من شباب وسيدات الوفد على أنزه وافضل حملة، قائلا: "كسبنا احترام أنفسنا واحترام الآخرين والقادم لنا باذن الله".



فاز أبو شقة برئاسة «الوفد» لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي، متوقفًا على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.



وحصل المستشار بهاء أبو شقة - طبقًا لنتائج فرز الصناديق- على 1380 صوتا مقابل 900 صوت للمهندس حسام الخولي بفارق 480 صوتًا، فيما حصل الدكتور ياسر حسان على 193 صوتًا، وحصل علاء شوالي على 24 صوتًا وسيد طه على صوتين.

