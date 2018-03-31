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أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر بمطار القاهرة

السبت 31/مارس/2018 - 01:12 م
خيار البحر
خيار البحر
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك الطرود البريدية، بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من "خيار البحر" المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه.

اشتبه أيمن على حسن مأمور الحركة، فى مشمول الطرد رقم 032375336 ومشمولة 21 كجم مصدرة إلى هونج كونج، فتقرر تشكيل لجنة برئاسة حاتم الحملاوى لمعاينة الطرد، تبين وجود 21 كيلوجراما من خيار البحر.

قرر عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. 

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