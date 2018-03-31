شريف حبيب: جامعة النهضة الظهير العلمي ومنارة محافظة بني سويف

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن المحافظة تدعم مسار للتنمية خلال الفترة المقبلة، قائلاً : "شعب بنى سويف وطنى لديه انتماء لوطنه يحقق نسبة تصويت في انتخابات الرئاسة فاقت كل الانتخابات السابقة".





وأضاف "حبيب"، بكلمته خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة جامعة النهضة من الدكتور صديق عفيفى إلى الدكتور حسام الملاحى الرئيس الجديد، اليوم السبت بمقر الجامعة ببني سويف، أن جامعة النهضة لها العديد من الإسهامات لحل مشاكل عملية من خلال التطبيقات العملية للأبحاث، مضيفا: "جاهزين لتنفيذ الأبحاث العلمية ونفذنا العديد من الأبحاث على أرض الواقع التى أفادت المواطن البسيط، والجامعة هى الظهير العلمى للمحافظة والاستشارى لحل المشاكل".



