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شريف حبيب: جامعة النهضة الظهير العلمي ومنارة محافظة بني سويف

السبت 31/مارس/2018 - 01:11 م
المهندس شريف حبيب
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
مي شاهين و مجدي محمد
قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن المحافظة تدعم مسار للتنمية خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "شعب بنى سويف وطنى لديه انتماء لوطنه يحقق نسبة تصويت في انتخابات الرئاسة فاقت كل الانتخابات السابقة".

وأضاف "حبيب"، بكلمته خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة جامعة النهضة من الدكتور صديق عفيفى إلى الدكتور حسام الملاحى الرئيس الجديد، اليوم السبت بمقر الجامعة ببني سويف، أن جامعة النهضة لها العديد من الإسهامات لحل مشاكل عملية من خلال التطبيقات العملية للأبحاث، مضيفا: "جاهزين لتنفيذ الأبحاث العلمية ونفذنا العديد من الأبحاث على أرض الواقع التى أفادت المواطن البسيط، والجامعة هى الظهير العلمى للمحافظة والاستشارى لحل المشاكل".

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن يكون كل يوم هناك جديد لحل المشكلات وأنه على ثقة أن الدكتور حسام قادر على المنافسة، مشيرا إلى أن الفنون والثقافة من الجامعة تمتد لتكون منارة للعلم مثل نشاط جامعة بنى سويف الأم، خاصة مع البداية القوية من الدكتور حسام الملاحى لاستكمل المنافسة.

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