الحكومة: المناطق الحرة توفر مليون فرصة عمل

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على إنشاء المنطقة الحرة بنويبع، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق من قبل على إنشاء منطقة حرة بمحافظة المنيا.





وأضافت "نصر"، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المناطق الحرة سوف تصبح مركز لوجستي إقليمي يساهم في نمو الاقتصاد، وإتاحة فرص العمل، لافتًا إلى أن المناطق تحرك الصادرات المصرية بما يعادل 24% كما توفر مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





وأشارت إلى أن آخر منطقة حرة تأسست عام 2005 ولدينا 9 مناطق نعمل بها مشيرة الى موافقة مجلس الوزراء على منطقتي نويبع والمنيا يكون لدينا 11 منطقة حرة.