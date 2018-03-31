لجنة من الرقابة الإدارية وجهات سيادية تتفقد مطار القاهرة

قامت لجنة من الرقابة الإدارية وجهات سيادية، بتفقد مباني مطار القاهرة الدولي، خلال جولة استمرت عدة أيام.



وأشادت اللجنة بالإجراءات المتبعة في مبني "3" بالمطار، وعلقت على ملاحظة خاصة بالشبكات، بينما أبدت عدة ملاحظات على مبنى الركاب "2" الجديد في أكثر من اتجاه، تضمنت بعض الجهات العاملة في المبنيى.



وأكدت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي سوف يتم تلافي هذه الملاحظات خلال الأيام القادمة، خاصة انه تم تغيير مدير المبنى منذ وقت قصير لا يسمح له بحل كل مشاكل التشغيل في المبنى.

