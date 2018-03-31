حبس المتهمين بسرقة مصنع واختطاف مالكة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار باهر حسن، بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الخطف والسرقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول ظروف وملابسات الواقعة.



كان اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة العمرانية، يفيد بقيام 3 أشخاص، بسرقة معمل لتصنيع مستحضرات التجميل.



انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة الرائد محمد داوود رئيس مباحث العمرانية، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وتبين أنهم كل من: محمد.م.ه 25 سنة "صيدلى"، محمد.أ.ع 24 سنة "مدرس"، نصر الدين.ى .م 28 "عامل"، وضبط بحوزتهم 3 أجولة وكرتونة بداخلهم كمية من مستحضرات التجميل، وموتور لتعبئة الزيوت، وسخان كهربائى، ميزان.



وبمناقشتهم.. أقر الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين مالك المعمل ويدعو أحمد.م.خ 55 سنة، وذلك لرفضه رد مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه، سبق استلامهم منه لتشغيلها فى أعمال تجارية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك، واستعان بالثانى والثالث، وتوجهوا للمعمل واصطحبوه إلى الشقة سكنهم، واحتجزوه بها للضغط عليه لرد المبلغ، ولدى رفضه تركوه بالشقة سكنهم تحت حراسة أحمد ص.م 26 سنة "عامل"، وتوجهوا للمعمل واستولوا على المضبوطات، بقصد بيعها للحصول على المبلغ المالى.



وانتقت قوة أمنية إلى الشقة المشار إليها، وتم ضبط الأخير، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتم تحرير المختطف، وتبين أنه مقيد اليدين والقدمين بحبل بلاستيك، ومكمم الفم بقطعة قماش، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وبمناقشته أقر بحضور المتهمين للمعمل ملكه والتعدى عليه بالضرب، مُحدثين إصابته واصطحبوه عنوة للشقة المشار إليها، واحتجزوه بها وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية بينه وبين الأول، وبإرشاد المتهم الأول أمكن ضبط إيصالات الأمانة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.