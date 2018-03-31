الشرطة الإيفواري يفوز على ريد سكينز في بطولة إفريقيا للطائرة

الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الشرطة الإيفواري حقق الفوز على نظيره فريق ريد سكينز بطل ليسوتو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات ختام دور المجموعات في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى السادس من أبريل المقبل.



وتفوق الفريق الإيفواري بشكل كبير ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٢٥-١٧ و٢٥-١٩ و٢٥-١٤.