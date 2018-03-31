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رياضة

الشرطة الإيفواري يفوز على ريد سكينز في بطولة إفريقيا للطائرة

السبت 31/مارس/2018 - 01:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالحيكم ابوعلم
الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الشرطة الإيفواري حقق الفوز على نظيره فريق ريد سكينز بطل ليسوتو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات ختام دور المجموعات في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى السادس من أبريل المقبل.

وتفوق الفريق الإيفواري بشكل كبير ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٢٥-١٧ و٢٥-١٩ و٢٥-١٤.

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