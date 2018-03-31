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8 فوائد لـ «الأناناس» يقضي على «سيليولايت»

السبت 31/مارس/2018 - 04:04 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد الأناناس غني بفيتامين "C"، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ"كولاجين" وإعطاء الجلد المرونة المطلوبة، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ، كما انه مفيد لصحة جسم الإنسان، لذلك نقدم لك أهم فوائد الاناناس وفقًا لموقع "بولد سكاي".

فوائد الأناناس:
1 - يساعد على خفض الوزن:
يساعد على الشعور بالشبع، ومن ثم يساعد الجسم في فقدان الوزن، خصوصًا أنه ينشط عملية حرق الخلايا الدهنية في الجسم.

2 - يزيل السموم من الجسم:
تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم، والبقايا غير المرغوب فيها، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم.

3 - يقلل من علامات الـ"سيليولايت":
الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية، لذا فهو يقلل من علامات الـ"سيليولايت" ويشد الجلد.

4 - يحسن من عملية الهضم:
تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من "الإمساك".

5 - يحسن البشرة:
الأناناس غني بفيتامين "C"، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ"كولاجين" وإعطاء الجلد المرونة الطلوبة، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ.

6 - يحسن من صحة خلايا الدم الحمراء:
تناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم، ومن ثم يسمح بوصول الأكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل.

7 - يحسن اللأيض:
الأناناس لديه القدرة على تحسين عملية الأيض في الجسم، لذا فهو يعزز الصحة العامة للجسم.

8 - يخفف من الآلام:
الأناناس لديه خاصية مضادة للالتهابات، ومن ثم فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضًا.

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