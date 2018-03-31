مجمع البحوث الإسلامية: مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية ترسخ المواطنة.. صور

يبدأ جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ14، استقبال الجمهور اليوم، السبت، عقب الافتتاح الرسمي ظهر اليوم، حيث يقام المعرض في الفترة من 31 مارس إلى 9 أبريل 2018.



وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تواجد الأزهر الشريف بكل قطاعاته في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، يُعد استكمالًا للنجاح الذي حققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49 ، بعدما شهد إقبالًا كبيرًا على إصداراته المختلفة وأبرزها إصدارات مجمع البحوث التي بلغت نحو أكثر من مائة عنوان.



وأضاف الأمين العام أن الأزهر الشريف يستهدف بهذه المشاركة، دعم خطط التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به من جهود لإرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.



ويضم جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب: مجمع البحوث الإسلامية بإصدارات السلسة العلمية، ومرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومكتبة الأزهر، وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، مركز الترجمة، كما يضم أعضاءً من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة استفسارات زوار المعرض في ما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية.