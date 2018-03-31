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محافظات

رفع كفاءة وازدواج طرق البحر الأحمر بتكلفة 994 مليون جنيه

السبت 31/مارس/2018 - 02:40 م
صدى البلد
محمد الشريف
قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إنه بالتنسيق مع وزارة النقل يجرى رفع كفاءة وازدواج عدد من الطرق بإجمالى أطوال 205 كيلومترات وتكلفة 994 مليون جنيه.

وأضاف عبد الله أنه تم ازدواج ورفع كفاءة طريق سفاجا - قنا بطول 160 كيلومترا بتكلفة 494 مليون جنيه، وازدواج ورفع كفاءة طريق سفاجا - سوهاج بطول 180 كيلومترا بتكلفة 500 مليون جنيه، وأيضا بإجمالى أطوال 300 كيلومتر بتكلفة 123 مليون جنيه تم تخطيط وتركيب علامات علوية وأرضية وعواكس أرضية ومحددات على بعض طرق محافظة البحر الأحمر بتكلفة 107 ملايين جنيه والقيام بأعمال حمايات خرسانية وتكاسى بالدبش على بعض الطرق بتكلفة 16 مليون جنيه، وعن أعمال الصيانة تم عمل صيانة للطرق بإجمالى أطوال 156 كيلومترا وتكلفة 200 مليون جنيه.

واستجابت وزارة النقل لمطالب محافظة البحر الأحمر برفع كفاءة الطرق حرصا على حياة المواطنين، بالبدء فى إنشاء حاجز أمامى من الخرسانة حول مدينة الغردقة على الطريق الدائرى الخارجى من الكمين الشمالى للمدينة امتدادا إلى الكمين الجنوبى بطول 50 كيلو مترا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب علامات كيلو مترية وتركيب عين القط على جوانب الطرق وتخطيط ورفع كفاءتها لمنع انقلاب السيارات وزيادة العلامات الإرشادية والتحذيرية على الطريق والتى تساعد السائق وترشده للمسافات، كما تم إنشاء مطبات صوتية لتنبيه السائق فى حالة نومه أو عدم تركيزه، حيث كانت الحوادث بالطرق تقع مسئوليتها على السائق وأخطائه.
رفع كفاءة وازدواج طرق البحر الأحمر بتكلفة 994 مليون جنيه
رفع كفاءة وازدواج طرق البحر الأحمر بتكلفة 994 مليون جنيه
رفع كفاءة وازدواج طرق البحر الأحمر بتكلفة 994 مليون جنيه
رفع كفاءة وازدواج طرق البحر الأحمر بتكلفة 994 مليون جنيه
رفع كفاءة وازدواج طرق البحر الأحمر بتكلفة 994 مليون جنيه

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