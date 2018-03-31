5 استعمالات أخرى لـ«الكونسيلر»

يعتبر الهدف الأساسي من استعمال الكونسيلر هو إخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، ولكن تطبيقه بمفرده سوف يترك ظلالًا رمادية أو زيتية على الجفون السفلية،و لكن لا يكتفي الكونسيلر بإخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، لكنه يتمتع أيضًا بفعالية مثبتة في مجالات أخرى، لذلك تعرفي عليها وفقًا لموقع "العربية".



استعمالات أخرى للكونسيلر:



1-استعيني بالكونسيلر لإضفاء الإشراق على كامل بشرة الوجه. اخلطي مقدار حبة من الحمص من الكونسيلر مع المقدار نفسه من السيروم. على أن يتم مد الخليط على البشرة بواسطة فرشاة كبيرة تمامًا كما يتم تطبيق كريم الأساس، وستلاحظين أن البشرة اكتست بلمسة شفافة من الإشراق.



2-استعملي الكونسيلر لإخفاء الشوائب الظاهرة على البشرة، من بقع وبثور وتجاعيد صغيرة. اخلطي على ظهر اليد القليل من الكونسيلر مع الكمية نفسها من كريم الأساس، واستعملي فرشاة صغيرة لتطبيق هذا الخليط على الشوائب ثم غطي الوجه بطبقة رقيقة من كريم الأساس السائل أو كريم BB للمساعدة على توحيد السحنة.



3-يمكن الاستعانة بالكونسيلر لإضفاء مزيد من الحجم على الشفاه. ويتم ذلك من خلال إخفاء محيط الشفاه الخارجي بالكونسيلر وإعادة رسمها من جديد ليبدو حجمها أكبر. يمكن وضع القليل من الكونسيلر في وسط الشفاه أيضًا قبل تطبيق أحمر الشفاه للحصول على المفعول نفسه.



4 يساعد الكونسيلر على إبراز رسمة الحاجبين من خلال استعماله لتحديد رسمة الحاجبين من الأعلى والأسفل، على أن يتم تمويهه بواسطة الأصابع بعد التطبيق.



5- يساهم الكونسيلر في الحفاظ على ثبات ظلال العينين في حال مده على الجفون العلوية قبل تطبيق هذه الظلال.