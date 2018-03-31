ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

5 استعمالات أخرى لـ«الكونسيلر»

السبت 31/مارس/2018 - 05:31 م
كونسيلر
كونسيلر
رنا عصمت
يعتبر الهدف الأساسي من استعمال الكونسيلر هو إخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، ولكن تطبيقه بمفرده سوف يترك ظلالًا رمادية أو زيتية على الجفون السفلية،و لكن لا يكتفي الكونسيلر بإخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، لكنه يتمتع أيضًا بفعالية مثبتة في مجالات أخرى، لذلك تعرفي عليها وفقًا لموقع "العربية".

استعمالات أخرى للكونسيلر:

1-استعيني بالكونسيلر لإضفاء الإشراق على كامل بشرة الوجه. اخلطي مقدار حبة من الحمص من الكونسيلر مع المقدار نفسه من السيروم. على أن يتم مد الخليط على البشرة بواسطة فرشاة كبيرة تمامًا كما يتم تطبيق كريم الأساس، وستلاحظين أن البشرة اكتست بلمسة شفافة من الإشراق.

2-استعملي الكونسيلر لإخفاء الشوائب الظاهرة على البشرة، من بقع وبثور وتجاعيد صغيرة. اخلطي على ظهر اليد القليل من الكونسيلر مع الكمية نفسها من كريم الأساس، واستعملي فرشاة صغيرة لتطبيق هذا الخليط على الشوائب ثم غطي الوجه بطبقة رقيقة من كريم الأساس السائل أو كريم BB للمساعدة على توحيد السحنة.

3-يمكن الاستعانة بالكونسيلر لإضفاء مزيد من الحجم على الشفاه. ويتم ذلك من خلال إخفاء محيط الشفاه الخارجي بالكونسيلر وإعادة رسمها من جديد ليبدو حجمها أكبر. يمكن وضع القليل من الكونسيلر في وسط الشفاه أيضًا قبل تطبيق أحمر الشفاه للحصول على المفعول نفسه.

4 يساعد الكونسيلر على إبراز رسمة الحاجبين من خلال استعماله لتحديد رسمة الحاجبين من الأعلى والأسفل، على أن يتم تمويهه بواسطة الأصابع بعد التطبيق.

5- يساهم الكونسيلر في الحفاظ على ثبات ظلال العينين في حال مده على الجفون العلوية قبل تطبيق هذه الظلال.

ترشيحاتنا

إنقاذ ترسة بحرية نادرة قبل ذبحها وإعادتها للبحر المتوسط.. صور

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

شاهد.. عمرو عبد الحق يكشف موقف الزمالك الأخير من عبد الله السعيد

بث مباشر لمباراة ليفربول مع كريستال بالاس بمشاركة محمد صلاح

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

الزمالك يتعاقد من نجم أسوان خمسة مواسم

نادر شوقي: رمضان صبحي تلقى 4 عروض إنجليزية

شاهد.. أضخم مول بغرب القاهرة يحتوي أكبر نافورة راقصة في مصر و14 قاعة سينما

رشاد عبده: 81% من موازنة الدولة الجديدة مخصصة لـ3 بنود فقط .. فيديو

الأهلي يترقب ظهور عبدالله السعيد

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الانجليزي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

فيديو

بهيج حسين: المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة العالمية.. فيديو
هوفنهايم يمطر شباك كولن بـ"نص" دستة أهداف فى الدوري الألماني ..فيديو
جيجي عوض: «سموكي أيز» تتراجع بشكل كبير في موضة ميك آب 2018.. فيديو
محمد صلاح يسجل أهدافا أكثر من 4 فرق إنجليزية.. فيديو
شاهد.. كيف تتناول «الاسباجيتي» دون إحداث فوضى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟