«ناشيونال انتريست»: دعم أمريكا لقوات الأمن الفلسطيني أمنت «السلطة» لسنوات

نشرت مجلة "ناشيونال انتريست" تقريرا حول دور الدعم الأمريكي في تدريب الجهاز الأمني الفلسطيني التابع للسلطة في الضفة الغربية في حماية تلك المنطقة من الهزات والكوارث التي أصابت دول الجوار مثل سوريا والعراق، وثمن استراتيجية أمريكا التي تركز على الأمن أكثر من نشر الديمقراطية.



ولفت التقرير أنه في أوائل 2006 حذر دبلوماسي أمريكي أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات في تأكيد سلطتها في غزة والضفة الغربية، وتواجه تحديا من الجماعات الداخلية المنافسة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وميليشيات تابعة لنشطاء فتح، وقد نجت السلطة من التهديدات بسبب الاستثمارات الأمريكية في تدريب قواتها الأمنية.



وتشكل قوات الأمن الفلسطينية دعامة استقرار في الضفة الغربية وساعدت في منع فوضى الربيع العربي وصعود داعش وغيرها من التهديدات.



وتنسق قوات الأمن الفلسطينية مع إسرائيل والأردن وساعدت في استمرار "سلام نسبي" مع إسرائيل، ولفت التقرير أن نموذج قوات الأمن الفلسطينية هو نموذج تبنته أمريكا في شراكات مع العراق وسوريا والنيجر وأفغانستان.



وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أجندة جورج دبليو بوش كانت تركز على الديمقراطية والانتخابات في العراق وأفغانستان، ولكن سرعان ما بات واضحا أنه بدون مؤسسات أمنية فلن تنتهي الفوضى وعدم الاستقرار في هذه البلدان.



أنشأت الولايات المتحدة مكتب إدارة أمن "يو إس إس سي" في مارس 2005 وتولى قيادته جنرالات أمريكيين، وقد تلقى منذ عام 2007 دعما يتراوح بين 50 و 100 مليون دولار عبر مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القانون في وزارة الخارجية الأمريكية، وركزت أمريكا على تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ووصفهم الجنرال كيث دايتون قائد المكتب آنذاك بأنهم "الرجال الجدد" وأشار أنهم يعتقدون أن مهمتهم هي بناء دولة فلسطينية.



وبحلول عام 2017 تدرب ما يقرب من 29 ألف فلسطيني في قاعدة أريحا، أو في الأردن، وتقترح خطط الجهاز أن يتم نقل التدريبات كلها إلى الضفة الغربية 2020.



ويأتي ذلك في سياق تحول اهتمام الولايات المتحدة بنشر الديمقراطية إلى الشراكة مع قوات الأمن المحلية، حيث هي ركيزة أساسية من ركائز السياسة.



وينظر الفلسطينيون إلى قوات الأمن تلك على أنهم متعاونون مع الاحتلال من الباطن، حيث يتطلب استيراد بعض المعدات موافقة إسرائلية، إضافة إلى التنسيق الأمني، وحماية الجنود الاسرائيليين إذا ما دخلوا بلدة تحت سلطة الأمن الفلسطيني بالخطأ.



وفي ظل التوترات بين السلطة الفلسطينية وأمريكا ترى المجلة أن الاستثمار في قوات الأمن الفلسطينية كان ناجحا.