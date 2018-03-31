رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد حضانة أطفال أكاديمية ..صور

أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، زيارة لحضانة أكاديمي لغات تفقد خلالها فصول الحضانة وتابع أساليب التعلم في الحضانة وطرق التعلم الحديثة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير إدارات قوص التعليمية، وأولياء أمور الأطفال ومعلمات الحضانة.





وأشاد رئيس الجامعة، بهذه التجربة المتميزة التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتكسبهم مهارات التعلم النشط، بالإضافة إلى الأنشطة التي توسع مدارك الأطفال وأضاف رئيس الجامعة أنه سعيد بما شاهده داخل الحضانة من طرق حديثة فى تعلم الأطفال واهتمامهم بالأدوات والأساليب الحديثة في التعلم.





وأعربت عبير محمد النجار، مديرة الحضانة، عن سعادتها بزيارة رئيس الجامعة التي تعد إضافة متميزة للحضانة لأنه رائد التعليم في المحافظة وجامعة جنوب الوادي هي قاطرة التعليم في محافظة قنا، مضيفًة بأن الحضانة تضم 6 فصول، بالإضافة إلى صالة الألعاب ومطعم للأطفال و12 معلمة فى تخصصات اللغة العربية والانجليزية والتربية الرياضية والتربية الفنية.