برلماني: الانتخابات الرئاسية أثبتت للعالم كله بأن الرئيس يتمتع بشعبية جارفة

قال النائب عماد سعد حمودة، إن الانتخابات الرئاسية أثبتت للعالم كله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بشعبية جارفة وله ظهير شعبى لم يحظ به أحد من قبل، وذلك لنه زعيم حقيقى هدفه الأول والأخير هو مصلحة الدولة الوطنية.



وأشار "حمودة"، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن المصريين هم شريك أساسي في عملية البناء والتنمية ولهم دور رئيس، وهذا ما أثبته من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية، وأن لهم دور أساسي بجانب القيادة الحالية لم يتخلفوا عنه تلبية نداء الوطن لدرجة بثت الرعب في قلوب الإرهابية.



وطالب عضو مجلس النواب، المصريين بضرورة العمل والاخلاص في العمل كل في مجاله لكي نجني ثمار هذه المشاريع القومية التي بدأناها مع قيادتنا منذ 4 سنوات وذلك لتحقيق مزيد منها على أرض الواقع.

