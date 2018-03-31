الربان صميدة يهنئ بهاء أبو شقة برئاسة حزب الوفد

توجه الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بالتهنئة إلى المستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه في الانتخابات التى جرت أمس، الجمعة، برئاسة حزب الوفد، خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى انتهت ولايته رئيسًا للحزب.



وقال "صميدة" فى تهنئته، إن حزب الوفد قد شرف بفوز المستشار بهاء أبو شقة رئيسًا للحزب لمدة أربع سنوات قادمة فى جو ديمقراطى بين جميع المرشحين المنافسين له فى انتخابات أمس، مشيرا إلى حرص حزب المؤتمر على التنسيق والتعاون مع حزب الوفد حول مختلف القضايا الوطنية التى تهم مصر وشعبها.

