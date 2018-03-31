بهيج حسين: المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة العالمية.. فيديو

قال مصمم الازياء المصري والعالمي "بهيج حسين" انه استوحي أزياءه من الزمن الجميل حيث انه الزمن الأجمل في الأزياء، فكانت الفنانات ترتدي ازياء مبهجة وجميلة وغير مكلفة، لذا قرر اختيار 12 فنانة للمفاضلة بين أبرز ازيائهم اللاتي ارتدوها خلال أدوارهم البارزة في الأفلام ومن بينهم مريم فخر الدين في "رد قلبي" وسعاد حسني في "صغيرة على الحب".



وأضاف "بهيج" في لقائه على موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه قدم حوالى 45 فستان خلال العرض من بينهم الفساتين المقتبسة من فنانات زمن الفن الجميل والذي شهد حضورا كبيرا من الفنانين وهو ما يعد إضافة كبيرة للفاشون شو.



واشار "بهيج" إلى أن المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة بشكل كبير وذلك بسبب الانفتاح الكبير الذي يوفره مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما اتاح اختيارات متعددة تتيح للمرأة اختيار ما يناسبها.