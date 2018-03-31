ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

بهيج حسين: المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة العالمية.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 05:46 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / أبانوب نبيل
قال مصمم الازياء المصري والعالمي "بهيج حسين" انه استوحي أزياءه من الزمن الجميل حيث انه الزمن الأجمل في الأزياء، فكانت الفنانات ترتدي ازياء مبهجة وجميلة وغير مكلفة، لذا قرر اختيار 12 فنانة للمفاضلة بين أبرز ازيائهم اللاتي ارتدوها خلال أدوارهم البارزة في الأفلام ومن بينهم مريم فخر الدين في "رد قلبي" وسعاد حسني في "صغيرة على الحب".

وأضاف "بهيج" في لقائه على موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه قدم حوالى 45 فستان خلال العرض من بينهم الفساتين المقتبسة من فنانات زمن الفن الجميل والذي شهد حضورا كبيرا من الفنانين وهو ما يعد إضافة كبيرة للفاشون شو.

واشار "بهيج" إلى أن المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة بشكل كبير وذلك بسبب الانفتاح الكبير الذي يوفره مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما اتاح اختيارات متعددة تتيح للمرأة اختيار ما يناسبها.

ترشيحاتنا

صحيفة فرنسية: أمير قطر اختار مدرب باريس سان جيرمان الجديد

قاتل الأميرة ديانا قبل وفاته: خدمت بلدي باغتيالها

ننشر حيثيات تأييد إعدام أعضاء الجماعة الإرهابية في قتل نجل قاضى المنصورة

شاهد.. مرتضى منصور يتغزل في أحمد توفيق قبل تجديد عقده

ليفربول صلاح يسجل هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس ..فيديو

علاقة الفنانين بعائلاتهم.. أصالة تصالح شقيقتها ريم نصري .. و"أخت" هيفاء وهبي تتهمها بالتزوير.. وأنغام تهدد شقيقتها.. ومحمد سعد يحرر محضرا ضد إخوته

رويترز: مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها الشهر المقبل

وكيل حسام غالي يعلن عن تلقيه عرضا خليجيا مغريا.. ويكشف موعد اعتزاله

شعبة السيارات: قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صائب بشرط

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

شاهد.. السعيد يظهر للمرة الأولى في الأهلي منذ توقيعه للزمالك

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

فيديو

بهيج حسين: المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة العالمية.. فيديو
هوفنهايم يمطر شباك كولن بـ"نص" دستة أهداف فى الدوري الألماني ..فيديو
جيجي عوض: «سموكي أيز» تتراجع بشكل كبير في موضة ميك آب 2018.. فيديو
محمد صلاح يسجل أهدافا أكثر من 4 فرق إنجليزية.. فيديو
شاهد.. كيف تتناول «الاسباجيتي» دون إحداث فوضى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟