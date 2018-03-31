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فن

أحلام تدافع عن نفسها بعد اتهامها بالإساءة إلى ذكرى

السبت 31/مارس/2018 - 02:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ردت المطربة أحلام على اتهامات شمس الدين الفنان الاستعراضي الذى شن عليها هجوما حادا، بسبب تصريحات سابقة لها، عندما وصفت صوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى بأنه "نشاز" ووجه كلامه لأحلام قائلا: "إن تونس لا تعترف بها، وإن ذكرى "قهرتها عندما كانت حية وأيضا وهي ميتة".

وهاجمت أحلام في تغريدة على "تويتر"، شمس الدين قائلة: "شمس الدين تأخذ شهرة لن تحلم بها في حياتك لأنك قلت أحلام، بس الإنسان يأخذ شهرة على الحق مش على باطل إنت وقناتك، أقسمت ما راح أترككم، وحقي راح أخذه بإذن الله.. أولا لأني مظلومة وعلى حق، وثانيا لأني أؤمن بنزاهة القضاء التونسي الشريف، ولن أعلق أكثر، أكتفي بهذه الصورة وبهذا القدر".

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