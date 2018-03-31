تعليم الغربية تعلن موعد بدء امتحانات نهاية العام بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، بدء انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام بمراحل النقل بالمدارس يوم 28 إبريل المقبل بموجب التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لضمان خروج أجواء الامتحانات بشكل مستقر.



صرح بذلك الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم لافتا إلى أنه أجرى سلسلة من الاجتماعات بحضور مديري قطاعات التعليم الفني والعام والخاص لوضع اللمسات الأخيرة لوضع جداول امتحانات نهاية العام للمواد الدراسية.



وأضاف عايد أنه التقي وفد من إتحاد طلاب مدارس مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والعام لسماع مطالبهم حول مواعيد الاختبارات والتأكيد على أن محتوى الأسئلة من الكتاب المدرسي وفق المقررات الوزارية.



وأشار وكيل الوزارة، إلى موافقة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على منح فرصة لإعادة قيد الطلاب المفصولين بالتعليم الصناعي والتجاري "الفني" والسماح لهم بالدخول امتحانات العملي ونهاية العام حفاظا على مستقبل الدراسي.



وتابع عايد أنه وجه بالتنسيق مع مسئولي وقيادات الأمن والجهات المعنية سعيا فى تيسير فعاليات الامتحانات المزمع انطلاقها نهاية شهر إبريل المقبل.