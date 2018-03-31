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محافظات

"الديب" يجتمع برؤساء إدارات المنطقة الأزهربة بالبحر الأحمر.. صور

السبت 31/مارس/2018 - 02:47 م
الديب يجتمع برؤساء
"الديب" يجتمع برؤساء إدارات المنطقة الأزهربة بالبحر الأحمر
محمد الشريف
عقد عبدالناصر حسان الديب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعا موسعا بديوان عام المنطقة بمديرى المراحل وموجهين العموم ومديرى الإدارات بديوان عام المنطقة ورؤساء الأقسام، للتأكيد على انتظام سير العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط على مستوى إدارات الديوان العام والإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع شدد الديب على الاهتمام بمتابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، وتنفيذ الخطط الخاصة بمتابعة المعاهد، بالإضافة للاستعداد التام للامتحانات النقل والشهادات حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
"الديب" يجتمع برؤساء إدارات المنطقة الأزهربة بالبحر الأحمر.. صور
"الديب" يجتمع برؤساء إدارات المنطقة الأزهربة بالبحر الأحمر.. صور
"الديب" يجتمع برؤساء إدارات المنطقة الأزهربة بالبحر الأحمر.. صور
"الديب" يجتمع برؤساء إدارات المنطقة الأزهربة بالبحر الأحمر.. صور

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