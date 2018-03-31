برلماني: الحشود الانتخابية شهادة وفاة لجماعة الإخوان الإرهابية

قال النائب عاطف عبد الجواد، إن الانتخابات الرئاسية، لم تكن بمثابة عملية انتخاب فقط، ولكنها كانت بمثابة تحدٍ للشعب المصرى الذى أثبت للعالم، أنه أهل للتحدي وللحفاظ على بلده.
وأضاف "عبد الجواد"، فى بيان صحفى له اليوم، أن المصريين أثبتوا للعالم أنهم في حالة استشعار الخوف على بلدهم يكونون على قلب رجل واحد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحشود الانتخابية قضت على جماعة الإخوان الإرهابية، وقدمت دليلا قاطعا على أن المصريين أيقنوا حقيقة هؤلاء المارقين، وأنهم ماضون فى بناء مستقبل بلدهم مع زعيم حقيقى أعلى المصلحة الوطنية.