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أخبار العالم

«ميرتس» يطالب بالتحقيق في اعتداءات إسرائيل الدامية على الفلسطينيين

السبت 31/مارس/2018 - 02:32 م
صدى البلد
عرفة البنداري
طالبت زعيمة حزب "ميرتس"، تمار زندبرج، الحكومة الإسرائيلية بضرورة التحقيق في الأحداث التي شهدتها مسيرة العودة الكبرى، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 17 شخصا وإصابة حوالي 1400 آخرين.

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن "زندبرج" قولها: "إن النتائج المؤلمة والأدلة المصورة تستوجب تحقيقا إسرائيليا، خاصة من ناحية إصدار الأوامر بإطلاق النار والاستعدادات العسكرية والسياسية للأحداث، مؤكدة أن ذلك يعد من مصلحة إسرائيل، حتى تمنع تعرضها إلى موجة خطيرة من العنف.

تابعت زعيمة حزب ميرتس: "يجب الحيلولة دون السماح لسياسة سهولة إطلاق النار لأن تؤدي إلى وفاة الأبرياء والعزل وتشعل المنطقة بأكملها.

استشهد نحو 17 فلسطينيا وأصيب 1400 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي ينظمها الفلسطينيون في غزة والضفة بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.

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