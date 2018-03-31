محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يكرمان أوائل دفعة كلية طب الأسنان.. فيديو وصور



وعبرت الدكتورة هدى أمين، عميد كلية طب الأسنان، خلال الحفل عن سعادتها بتخريج الدفعة رقم 40 من الكلية.





كما طالبت الخريجين بمواصلة البحث العلمي وزيادة المعرفة في كافة المجالات.



ووجه الدكتور مجدي سبع، في كلمته، الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم والمستمر بجامعة طنطا وعلى اهتمامه بتطوير التعليم بالجامعة وعلى حرصه الدائم بالتواصل مع الطلاب ومشاركتهم في كافة المحافل والمؤتمرات.



كما طالب الخريجين بالاستمرار فى تحصيل العلم لتمثيل مصر في المحافل الدولية .



كما عبر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية عن سعادته بمشاركة الطلاب في حفل تخرجهم من الكلية وانتقالهم إلى الحياة العملية.



كما وجه محافظ الغربية الشكر لأولياء الأمور على ما قاموا به من جهد،كما طالب الخريجين بضرب المثل فى تقديم خدمة طبية متميزة تخفف الألم عن المرضى،مشيرا إلى جاهزية المستشفيات لاستقبالهم بأحدث الأجهزة الطبية .



وقال محافظ الغربية إن القيادة السياسية لا تبخل في إنشاء الصروح الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى افتتاح مستشفى سمنود بتكلفة 150 مليون جنيه، مزودة بأحدث الأجهزة ووضع حجر أساس مستشفى طنطا العام الذي تصل تكلفته بالأجهزة مليار جنية وكذا اعتماد 471 مليون جنيه لمستشفى السنطة العام .



وخلال الحفل قدمت الدكتور هدى أمين، درع كلية الأسنان، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور عبير مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شوشان مقرر الحفل والدكتور مجدي الحفناوى نقيب أطباء الغربية .



وفى نهاية الحفل كرم محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا الطلاب الأوائل الدفعة الأربعين بكلية الأسنان ، ومنحهم دروع وشهادات تقدير.

شهد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حفل تخريج الدفعة الأربعين لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، الذي نظمته الكلية بمركز المؤتمرات بالجامعة.بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة أمين الخريجين الذي أهدى فيها الحفل إلى جميع أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تربية أبنائهم .